35-letni policist umrl zaradi ukradenega nahrbtnika

18- in 19-letna Američana, ki počitnikujeta v Rimu, sta želela kupiti kokain. Ker sta namesto želene droge dobila zdrobljen aspirin, sta prodajalcu ukradla nahrbtnik. Posredovali so policisti, a eden izmed Američanov je potegnil nož in osemkrat zabodel policista. Ta je umrl na kraju.

Prijatelji, družina in žalujoča javnost so se včeraj zbrali v cerkvici v italijanski prestolnici, kjer so se še zadnjič poslovili od umrlega policista, ki naj bi ga zabodla dva mlada Američana. Danes bodo 35-letnega karabinjerja Maria Cerciella Rego pokopali v domačem mestu blizu Neaplja. Pogreb bo potekal v isti cerkvi, kjer se je pred slabima dvema mesecema poročil. Rega je pravkar zaključil medene tedne in se vrnil nazaj na delo, domov ni prišel več.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kot poroča CNN, je policija v petek prijela dva Američana, 19-letnega Finnegana Leeja Elderja in 18-letnega Gabriela Nataleja Hjorthona, ki ju sumijo, da sta osemkrat zabodla karabinjerja Maria. Američana sta sicer na počitnicah v Rimu, Rego pa so zabodli v bližini hotela, kjer sta stanovala.

Tisti, ki se pritožujete nad prevezanimi očmi aretiranih oseb, ne pozabite, da je edina žrtev moški, sin, mož, star 35 let, karabinjer, služabnik domovine, ki je umrl v službi, pod rokami oseb, ki, če so krive, zaslužijo samo dosmrtno zaporno kazen. —Italijanski notranji minister Matteo Salvini

Je pa v tem času italijanski časnik Corriere della Sera objavil fotografijo enega izmed osumljencev, ki z zavezanimi očmi in vklenjenimi rokami sedi za mizo na rimski policijski postaji. Italijanska policija je že potrdila pristnost fotografije in pojasnila, da preiskava o postopku ravnanja z osumljencem in o tem, kako je fotografija prišla v javnost, poteka. So pa danes že sporočili, da so karabinjerje, ki so osumljencema po aretaciji prevezali oči, že premestili na drugo delovno mesto, za mizo. Ostali, ki so bili tudi v sobi in niso posredovali, in tisti, ki so fotografijo osumljencev posneli, pa bi bili lahko deležni istih ukrepov. Rimski državni tožilec je že začel z disciplinskim postopkom proti karabinjerjem, prav tako pa bo preveril, ali lahko omenjeno dejanje vpliva na izid preiskave, piše današnja Corriere della Sera.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kako so ujeli osumljenca? Policija je sporočila, da so osumljenca našli s pomočjo nadzornih kamer in opisov prič. Američana, oba iz San Francisca, so prijeli v hotelski sobi. Fanta naj bi ukradla nahrbtnik moškemu, od katerega sta želela kupiti drogo. Kaj se je nato zgodilo, policija še preiskuje, domnevajo pa, da sta nahrbtnik ukradla zato, ker naj bi jima moški prodal zdrobljen aspirin namesto kokaina. Fanta naj bi se nato oglasila na lastnikov mobilni telefon, ki sta ga tudi ukradla, in rekla, da mu nahrbtnika ne bosta vrnila, če zanj ne dobila 100 evrov in gram kokaina. Lastnik nahrbtnika je nato poklical policiste, ki so posredovali. Mario naj bi pristopil k Američanoma in se predstavil za policista, a sta ga fanta napadla. Eden izmed osumljencev naj bi potegnil nož in policista osemkrat zabodel, potem pa zbežal. Policist ni bil oborožen. Policija je še sporočila, da je starejši izmed osumljencev, Elder, v petek zvečer priznal umor policista. Elderjeva družina je za CNN sporočila, da žalujoči družini umorjenega policista izrekajo iskreno sožalje. Prav tako so povedali, da o dogodku nimajo natančnih informacij, s sinom pa še niso uspeli govoriti. "Takoj, ko nam bo State Department zagotovil, da bomo lahko videli sina, bomo odšli v Rim," so še povedali.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke