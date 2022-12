35 tisoč srbskih učiteljev zgrnilo na ulice po incindentu sredi novembra

Učiteljem v Srbiji je prekipelo. Več kot 35 tisoč se jih je kljub slabemu vremenu zgrnilo na ulice 47 mest po državi in zahtevalo končanje vseh oblik nasilja v šolah. Sodu je zbil dno incident na eni od srednjih šol sredi novembra, ko so dijaki poniževali učiteljico in ji spodmaknili stol, da je padla na tla. Vse so tudi posneli in se s svojim dejanjem bahali na spletu. Primer je razgalil, kako razširjeno je nasilje na srbskih šolah, ne samo nad učitelji. Ogromno je tudi nadlegovanja in fizičnega nasilja med učenci. Srbski učitelji zato zahtevajo tudi pridobitev statusa uradnih oseb, kar jim bo med drugim omogočalo, da ukrepajo v primeru nasilnih dejanj na šolah.