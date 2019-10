36-letni kiborg iz Hrvaške račune plačuje zgolj z zamahom roke

Denis se je za to, za marsikoga nenavadno potezo, odločil, ker si želi olajšati življenje in ročno plačevati račune. Še pred namestitvijo čipa je s tem seznanil tudi svojo banko, kjer so bili šokirani. "Vprašal sem jih, ali želijo oz. ali bodo znali to uporabljati, ko bom čip vgradil." 36-letnik poleg plačevanja s svojo novo pridobitvijo odklepa tudi vrata svojega stanovanja. Kot izpostavlja, se mu tako ne more zgoditi, da bi se jezil zaradi pozabljenih ključev.

"Čip mi omogoča, da nanj shranim nekaj informacij in jih pozneje preberem," razloži Periša. Nerad daje svojo telefonsko številko, njegov Facebookov profil pa trenutno presega že 5000 prijateljev. Če mu želite poslati sporočilo, iskreno pove, da se na njih ne odziva. "Veliko ljudi je stopilo v kontakt z menoj. Sprašujejo me, kako in kje sem to storil. Zanima jih vsaka podrobnost," razlaga.

In za kaj namerava uporabiti svoj digitalni palec? "Upam, da ga bom lahko v bližnji prihodnosti uporabil kot digitalni podpis ali za potrditev identitete, namesto papirnatega potnega lista, osebne izkaznice, vozniškega dovoljenja in podobnega," še pove.

Napredka v tehnologiji se vse bolj zaveda tudi zdravniška stroka, ki izpostavlja, da vgradnja čipa za človeka ni škodljiva.

"Namestitev, če je narejena po vseh pravilih, ne predstavlja nobenega zahtevnejšega operacijskega posega ali škode za organizem," je povedal Željko Rašić, vodja kirurške klinike bolnišnice Sv. Duha.

Strokovnjaki za informacijsko tehnologijo pa poudarjajo, da poteza možakarja iz Šibenika ni ravno pametna."Na tak način mislim, da se poenotite z večino 'ovac' in rečete: lahko mi delate vse, kar želite. Jaz še vedno lahko doma pustim telefon, kreditne kartice in plačujem z gotovino, če pa imam to stvar pod kožo, tega ne morem," je pomisleke izrazil Lucijan Carić, strokovnjak za varnost na IT-področju.

Ampak jasno je, da brez tehnologije danes ne moremo več."Nekdo, ki ima vgrajen spodbujevalnik, je večji kiborg od njega, nekdo, ki ima, ne vem, podkožno inzulinsko črpalko, je večji kiborg od njega," je še dodal Carić.