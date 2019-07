36-letnica umrla zaradi pika sršena

Informacijo o dogodku so potrdili tudi v leskovški bolnišnici, kjer so dejali, da je bila ekipa nujne medicinske pomoči nemočna pri reševanju 36-letnice. "Sršen se je verjetno skril v perilo. Sprehajal sem se čez ulico in slišal dva ali tri vriske, nič več. Ko sem se vračal iz trgovine, so mi povedali, da Sanele ni več. Groza, kaj takšnega se še ni zgodilo," je za telegraf.rs povedal eden od krajanov.

Sezona pikov

Poletje je, poleg jeseni, najpogostejši letni čas za pike čebel, os in sršenov. Na takšne pike je alergičnih med odstotek in pet odstotkov prebivalstva, alergične reakcije pa se lahko končajo tudi s smrtjo. Ob težjih preobčutljivostnih reakcijah je nujna čim hitrejša zdravniška pomoč. Potrjeni alergiki dobijo sete za samopomoč.

Alergija po piku žuželke je imunski odziv, ki je posledica reakcije med strupom žuželke in proti strupu usmerjenimi specifičnimi protitelesi. Alergija se lahko pojavi lokalno ali sistemsko. Pri lokalni preobčutljivostni reakciji nastane na mestu pika večja srbeča oteklina, ki lahko vztraja tudi več dni. Koža na prizadetem predelu je običajno pordela.