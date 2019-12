Vučjak je vas nad Bihačem v Bosni in Hercegovini, kjer se trenutno v neposredni bližini deponije in minskega polja nahaja okoli 700 migrantov. Prav danes bi morale bosanske oblasti pod budnim očesom mednarodnih organizacij, ki so na terenu, poskrbeti za migrante v Vučjaku in jih preseliti na primernejše lokacije, a se do tega trenutka to še ni zgodilo.

Razmere v migrantskem taborišču so katastrofalne. Polno je blata in smeti, zadnji sneg pa je migrantom poponoma uničil šotore, ki še komaj stojijo. Znotraj šotorov se grejejo z ognjem, kar predstavlja požarno nevarnost in nevarnost zadrušitve z ogljikovim monoksidom, razmere pa dodatno slabša širjenje tuberkuloze in garij. V takih nehumanih pogojih živijo tudi otroci stari od 10 do 14 let. Da je v Vučjaku naravnost grozljivo prizna tudi delavec Rdečega križa s Finske Hannu-Pekka Laiho : ''Že 40 let delam na humanitarnem področju. To je najslabša stvar, kar sem jih kdaj videl,''pove.

Migranti se vsak dan v blatu in brez primerne obutve peš odpravijo v mesto. Hodijo dve uri v eno smer, da si lahko kupijo hrano in kaj kuhanega pojedo. V ta namen so se v kampu zelo dobro organizirali in si postavili tudi improvizirano restavracijo:''Tu pečemo kruh, kuhamo riž in druge malenkosti,'' pove eden izmed prebežnikov. Imajo tudi trgovino, kjer si lahko kupijo sladke in energijske pijače, vodo in prigrizke, vendar vse to prodajajo po mnogo višjih cenah kot v navadnih trgovinah, česar si večina ne more privoščiti. ''Ni vode, ni kopalnice, šotori so slabi. Tukaj ni nič dobrega'' pove drugi, zato Evropo rotijo, da odpre mejo s Hrvaško.

Selitev bo trajala tri dni

Kamp se danes ni zaprl zaradi logističnih razlogov, to se bo zgodilo jutri zjutraj, ko bo na lokacijo prišlo okoli 100 policistov, število pa bodo glede na razmere prilagajali. Marsikdo si namreč ne želi v notranjost države, proti Sarajevu, saj jih do Hrvaške loči le planota Plješevica, zato pričakujejo incidente in upore, obstaja tudi možnost uporabe sile: ''Jaz mislim, da sile ne bomo uporabili, razen, če bodo ogrožena naša življenja,'' pojasni notranji minister Unsko-Sanskega kantona Nermin Kljajić. Selitev pa bo potekala več dni, in sicer v ponedeljek, torek in sredo. Pomagal bo tudi Rdeči križ iz Bihaća, ki bo migrantom priskrbel dodatne obroke hrane, saj jih čaka kar sedem ur dolga pot do Sarajeva, tam pa jih čakajo še zdravniški pregledi. Do konca leta naj bi migrante preselili v vojaško kasarno v Blažuju, kjer pa je še treba urediti vodovod, elektriko in ostalo infrastrukturo.

Preberite še:

Migranti, ki so v migrantskem taborišču Vučjak, imajo za seboj več tisoč kilometrov dolgo pot, za katero upajo, da je pot v novo življenje. Iz taborišča jih do Hrvaške in s tem do Evropske unije loči le še 30 kilometrov poti, a tam jih velikokrat pričaka policijsko nasilje. Prva država v schengenskem območju, v katero poskusijo vstopiti, pa je Slovenija.