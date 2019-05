40 let od znamenitega vzpona Štremflja in Zaplotnika na Mount Everest

Pred 40 leti sta Mount Everest osvojila prva Slovenca Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik. Odprava je štela 25 članov, od tega kar 21 Slovencev, tudi zdravnika, spremljevalce, bili so še novinarji in slikar. Trajala je tri mesece. Udeležence odprave Everest 1979 je sprejel tudi predsednik države Borut Pahor. Obletnico so obeležili s slovesnostjo v Mojstrani.