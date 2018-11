40-letnik v studiu za jogo ustrelil šest ljudi, nato pa še sebe

Reševalci so jih odpeljali v bolnišnico, kjer sta 61-letna Nancy Van Vessem in 21-letna Maura Binkleyzaradi hudih poškodb umrli, še štiri osebe pa so bile v kritičnem stanju.

"Obstajajo indici, da se je več oseb strelcu uprlo in poskušalo rešiti ne samo sebe, pač pa tudi druge," je povedal predstavnik policije Michael DeLeo. Strelčev motiv za to "gnusno dejanje" po njegovih besedah še ni znan. "Vse kaže, da je šlo za dejanje ene same osebe." Dve osebi po njegovih besedah ostajata v bolnišnici, druge pa so medtem že odpustili v domačo oskrbo.