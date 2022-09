40 novih delovnih inšpektorjev in novi glavni inšpektor

Na boljše rezultate z novim glavnim delovnim inšpektorjem upajo na ministrstvu za delo, saj je Jadranko Grlić odstopil po dveh večjih aferah v podjetjih Marinblu in Selea, ki se ukvarjata s proizvodnjo in prodajo rib, ter v avtopralnici Avtostop. V obeh primerih naj bi šlo za izkoriščanje in nehumano ravnanje s tujo delovno silo, delavci naj bi živeli v neprimernih okoljih. A inšpektorji na koncu tega niso ugotovili, kršitve so našli drugje, a očitki, da inšpektorat svojega dela ne opravlja, kot bi moral, so bili vse glasnejši.

