400 tisoč otrok lahko kadarkoli izgubi boj za preživetje

Sedemletna Amal in desetletni Adam sta izgubila bitko za preživetje, smrt zaradi lakote pa grozi še skoraj pol milijona otrokom v Jemnu, kjer vojna divja že tri leta in pol. Več kot 11 milijonov otrok potrebuje humanitarno pomoč, živijo pa v pravem peklu, opozarjajo v humanitarni organizaciji Unicef. Opozarjamo vas, da so posnetki pretresljivi.