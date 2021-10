40.000 starostnikov živi z manj kot 500 evri pokojnine

310.000 starostnikov, torej več kot polovica, živi z manj kot 1.000 evri na mesec, 40.000 med njimi z manj kot 500 evri pokojnine. Ob finančni stiski sta zadnji dve leti epidemije nekatere starostnike pahnili v še večjo osamo. Pa ne zgolj osamo – največ mrtvih je bilo ravno med starostniki, saj so najranljivejša skupina, v domovih za ostarele pa so bili prebivalci po več mesecev zaprti v svojih sobah. In še zdaj so. Še bolj spregledani pa so tisti, ki živijo sami.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 02:21 audio-control-play-line Iz SVETA: Dan starostnikov 01:53 audio-control-play-line Iz SVETA: Starost prebivalstva icon-chevron-left icon-chevron-right