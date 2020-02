43-letnik na vrtu s sekiro ubil partnerja svoje mame, nato pa se predal avstrijskim policistom

Znane so nove podrobnosti sobotne tragedije na Polzeli, kjer je 43-letnik na dvorišču stanovanjske hiše s sekiro ubil 69-letnega prijatelja njegove mame. Mamo, ki je želela prepir preprečiti, pa je odrinil s tako silo, da je padla in si zlomila roko. Po zločinu je osumljenec pobegnil, čez nekaj ur so ga našli v avstrijskem Pliberku, kjer se je tamkajšnjim policistom menda mirno predal.