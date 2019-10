44 tankov iz osmih držav na največjih tankovskih strelskih vajah v Latviji

Med drugim so bili vključeni španski in norveški leopardi, britanski challengerji in poljski bojni tanki PT-91, ameriški abramsi in italijanske ariete. Prvo mesto na dvodnevnem tekmovanju z naslovom Iron Spear 2019 (železno kopje) so dosegli Francozi z enoto Foxtrot 5 (tank Leclerc), drugo mesto Norvežani z enoto November 5 (Leopard 2A4NO) in tretje mesto Američani z enoto Yankee 2 (Abrams M1A2). Namen je skozi prijateljsko tekmovanje izboljšanje sodelovanja vojaških enot zveze Nato, so zapisali na svoji spletni strani.