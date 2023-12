46. Evropsko srečanje mladih letos v naši prestolnici

Če ste ali boste do konca leta na ljubljanskih ulicah srečali več mladih kot običajno, je to tudi zato, ker prav v Ljubljani poteka 46. Evropsko srečanje mladih. V Slovenijo je zato prišlo okoli 5000 mladih iz 40 držav, tudi iz Egipta in Južne Amerike. Večinoma bivajo pri družinah v Ljubljani in okolici, glavno prizorišče pa so ljubljanske Stožice, kjer se vsak večer zberejo pri večerji in molitvi.