Marko Grilc, slovenski deskar prostega sloga, že leta promovira ta šport preko svojih družbenih omrežij, videov in filmov. Pred dvema letoma se je na desko postavila tudi njegova partnerica, a zadnja v družini, prehitela sta jo namreč 7-letni sin in komaj 5-letna hčerka. In prav deklica je zdaj s svojim znanjem na deski postala prava spletna senzacija.