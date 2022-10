5. oktober - Svetovni dan učiteljev

Čestitke vsem učiteljem in učiteljicam, ki praznujejo svoj dan. 5. oktobra 1966 so v Parizu sprejeli priporočila o položaju učiteljev, ki veljajo še danes. Številni izzivi pa ostajajo. V samostojni Sloveniji v šolskih klopeh še nikoli ni sedelo toliko učencev in dijakov kot zdaj. Učiteljev in profesorjev pa močno primanjkuje. V šolskem letu 2021/22 je v vrtcih 12 tisoč 486 zaposlenih opravljalo vzgojiteljsko delo, v osnovnih šolah je poučevalo 22 tisoč 795 učiteljev, v srednjih 7 tisoč 470 profesorjev, študente pa izobraževalo 5 tisoč 540 redno zaposlenih pedagoških delavcev. Po starosti pa so med najstarejšimi v Evropi, kar predstavlja resno grožnjo za šolski sistem, če za ta poklic ne bo dovolj zanimanja med mladimi, ki si ne želijo le višjih plač, pač pa tudi boljše pogoje dela. Že zdaj jih namreč uradno primanjkuje vsaj tisoč, neuradno pa še več.