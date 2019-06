50 najboljših restavracij sveta: Ana Roš s Hišo Franko na 38. mestu

Najboljši kuharski mojstri na svetu so se zbrali v Singapurju, kjer so na enem najpomembnejših kulinaričnih dogodkov leta oznanili 50 najboljših restavracij sveta in podelili 'kulinarične oskarje'. Najboljša na sveta je postala restavracija Mirazur, kjer ustvarja kuharski mojster Mauro Colagreco , ki se je lani znašla na tretjem mestu, Ana Roš pa se je s Hišo Franko povzpela na 38. mesto.

Ana Roš je bila tista, ki je na svetovni kulinarični zemljevid postavila Slovenijo, potem ko ji je leta 2017 akademija The World's Best Restaurants podelila naziv uradno najboljše kuharice na svetu. Nato se je njena Hiša Franko uvrstila na 48. mesto seznama najboljših restavracij na svetu in bila edina restavracija v elitni petdeseterici, ki ji v kuhinji v celoti načeluje ženska.

Tokrat so nagrade prvič podelili v azijski državi, v preteklih letih so slovesnosti potekale v New Yorku, Avstraliji in Španiji. Seznam najboljših restavracij sveta sestavlja posebna skupina več kot tisoč kuharskih mojstrov, novinarjev in kulinaričnih strokovnjakov iz vsega sveta.