51 zdravih stanovalcev bodo za mesec dni premestili v telovadnico OŠ

Število okuženih v Socialnovarstvenem zavodu Hrastovec še vedno močno narašča. Okuženih je 20 zaposlenih in 41 stanovalcev. Ker morajo povečati rdečo cono, bodo 53 zdravih stanovalcev za kak mesec premestili kar v telovadnico OŠ Voličina, kjer so že pripravili postelje. Kljub pomislekom, ali je to prav in ali so telovadnice res primerna nastanitev, pa lenarški župan Janez Kramberger in poveljnik civilne zaščite Franc Krivec sporočata, da je stanje resno in da je treba reagirati takoj.