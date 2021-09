52-letni španski škof zaradi ljubezni zapustil duhovniški stan

Zgodba iz katalonskega mesta Solsona je šokirala vernike v katoliški Španiji. 52-letni Xavier Novell, najmlajši in eden najbolj konservativnih španskih škofov iz Solsone, je odložil svojo mitro, škofovsko pokrivalo, in zapustil duhovniški stan, ker se je zaljubil v 38-letno ločenko, pisateljico erotičnih romanov. Farani v Solsoni so zaradi odločitve škofa, ki je bil odkrit homofob, poleg tega pa je nasprotoval splavu in ločitvam, šokirani. Novellov odhod je neprijeten za Katoliško cerkev, ki se poleg velikega upada vernikov zadnje čase sooča tudi s pomanjkanjem duhovnikov.