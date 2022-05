Kar dve tretjini poslancev je v hramu demokracije prvič, predvsem iz kvote Gibanja Svoboda. Poslanski stolček je sicer le za kratek čas tokrat zasedel Robert Golob, pa tudi Janez Janša, ki se na to mesto po dveh letih vladanja vrača. Državni zbor bo sicer sploh prvič vodila ženska roka, to bo Urška Klakočar Zupančič. Na to mesto jo je pri tajnem glasovanju podprlo 55 poslancev, poleg njenega Gibanja Svoboda še SD in Levica, proti je bilo 25 poslancev, sedem glasovnic pa je bilo neveljavnih.