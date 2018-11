Osumljenec za pošiljanje bomb naj bi napad načrtoval že od julija

"Podatki z elektronskih naprav kažejo, da je obtoženec začel načrtovati napad že julija 2018," je zapisal tožilec Geoffrey S. Berman . Zgodovina iskanja na njegovem pametnem telefonu je denimo razkrila, da je že 15. julija iskal domač naslov nekdanje državne sekretarke Hillary Clinton. Poleg naslovov posameznikov, ki so že prejeli nevarno pošiljko, so na njegovem prenosniku odkrili še številne dodatne potencialne tarče. FBI je o tem posameznike že opozoril.

FBI je med hišno preiskavo temeljito pregledal tudi elektronske naprave 56-letnega osumljenca, v katerih so odkrili dokumente z naslovi njegovih tarč. Poleg tega so našli tudi potrdila o oddaji pošiljk, ki se ujemajo s tistimi na ovojnicah bombnih pošiljk.

Cesar Sayoc , ki je obtožen, da je poslal več kot ducat cevnih bomb na naslove Trumpovih kritikov in vidnejših demokratov – med drugim tudi nekdanjima predsednikoma Baracku Obami in Billu Clintonu ter njegovi soprogi in Trumpovi protikandidatki na volitvah Hillary Clinton , je teroristični napad načrtoval več mesecev, so ugotovili tožilci.

Tožilec je še poudaril, da je le aretacija osumljenca preprečila, da bi uspešno izvedel napad. Zato zanj predlaga pripor ves čas sojenja, saj obstaja nevarnost, da bi dejanje ponovil ali zbežal iz države.

Sayoca so aretirali 26. oktobra po večdnevnem iskanju odgovornih za pošiljanje pošiljk. Prijeli so ga na parkirišču trgovine z avto deli v Floridi.

56-letniku grozi do 48 let zapora, če mu bodo dokazali krivdo za pet očitanih kaznivih dejanj: meddržavni transport eksploziva, nezakonito pošiljanje eksploziva, grožnje nekdanjim predsednikom in drugim pomembnim osebnostim, ogrožanje meddržavnih komunikacij in napad na sedanjega in nekdanjega zveznega policista.

Pred zveznega sodnika v Miamiju je prvič stopil že v ponedeljek. Predobravnavni narok pa bo v petek. Glede krivde se obtoženi še ni izrekel.