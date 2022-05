V Keniji življenje med ropom izgubil 56-letni slovenski državljan

Kot poročajo kenijski mediji, naj bi ga prejšnji torek ponoči med vožnjo od lokala, v katerem sta si s partnerico privoščila nekaj pijač, do stanovanja napadla dva roparja. Od njega sta zahtevala denar in telefon, a se je Slovenec upiral, zato je eden od napadalcev na plano potegnil pištolo in 56-letnika ustrelil v prsi. Kaj točno se je dogajalo v glavnem mestu Kenije? Govorili smo tudi s kenijskim novinarjem, ki je bil na kraju dogodka.