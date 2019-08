57-letnik na otoku Vir mladoletnico zaprl v apartma in jo skušal posiliti

57-letnik, državljan Hrvaške ter Bosne in Hercegovine, je dekle nagovarjal približno mesec dni. Poznal je tudi njene prijatelje in družino. Vabilo jo je, da bo v Avstriji, kjer on živi, zaslužila precej več, kot v BiH, ali pa naj pride k njemu na Hrvaško, kjer bo delala v njegovi restavraciji kot njegova hči. Tam naj bi spoznala še druga dekleta in se zabavala, piše portal Slobodna Dalmacija.

Obljubljal ji je, da bo sprva zaslužila med 35 in 40 evri na dan, sčasoma, če se bo izkazala, pa bo prevzela tudi odgovornejše zadolžitve in zaslužila še več.

Da bi potrdil svoje namene, ji je deset dni pred odhodom dal nekaj sto evrov, da si z njimi kupi mobilni telefon in nova oblačila. Dekle naj bi mu denar nato vrnilo od svoje plače.

16. julija zjutraj jo je pred družinsko hišo prišel iskati s črnim Mercedesom. A takoj, ko sta prešla hrvaško mejo, je želel, da mu preda osebne dokumente in denar - okoli 100 evrov. Pot bi morala nadaljevati proti Avstriji, a ji je dejal, da se bo najprej ustavil v Karlovcu, kjer da mora opraviti nek posel. Dekle ga je ta čas čakalo v avtomobilu. Ko se je le vrnil, sta nadaljevala z vožnjo, a ne v smeri Avstrije. Moški ji je zatrdil, da mora na otok Vir, kjer naj bi se ogledal neko zemljišče, ki ga namerava kupiti.

Ko sta prispela na otok, jo je odpeljal v apartma v zgornjem nadstropju hiše, kjer sta bili dve sobi. Pričel ji je razlagati, da v Avstriji pravzaprav sploh nima restavracije temveč nek pub, kjer pa je bolje da ona ne dela - da je delo tam težaško. Da bo lahko kljub temu dobro zaslužila, a na drug način - "kot dama". Dekle se je nato vznemirilo, rekla mu je, da dogovor ni bil takšen, ter da se želi vrniti domov. Zaprla se je v sobo, nakar pa jo je moški od zunaj zaklenil vanjo. Ko je le odprl vrata, je imel oblečene le spodnjice in zahteval, da mu dekle izroči telefon. Iz njega je odstranil SIM-kartico, nato pa ji ga vrnil. A 57-letnik ni vedel, da je imelo dekle v telefonu dve kartici - eno za Hrvaško in drugo za BiH. V njeno sobo je znova vstopil okoli 2. ure zjutraj. Sedel je na njeno posteljo in jo pričel božati. Vprašal jo je, če je že imela spolne odnose. "Mlada si, lepa, čas je. Zakaj nočeš," naj bi ji prigovarjal. Dekle je tedaj pričelo kričati. Hrup je zaslišala neka soseda in nemudoma pritekla do apartmaja, ter pričela tolči po vratih. Moški je odprl, dekletu pa je takrat uspelo pobegniti.