60 let od poleta prvega človeka v vesolje

"Gremo," je pred 60 leti zaklical takrat 27-letni kozmonavt in vesoljska kapsula Vostok 1 je vzletela v nebo. Dosežek Jurija Aleksejeviča Gagarina in sovjetskega vesoljskega programa je tistega dne šokiral svet, predvsem pa Američane. Po 108 minutah leta je s padalom pristal v bližini Saratova na jugu današnje Rusije. Gagarin je kot prvi človek obkrožil Zemljo in se za vedno zapisal v zgodovino ter postal junak Sovjetske zveze. Z njim pa se je vesoljska tekma šele začela. 60 let kasneje čakamo, da bo na Mars poletel helikopter.

