60-letna Avstralka poleg strtega srca tudi ob 60.000 evrov in dva avta

60-letna ženska iz avstralske vzhodne obale se je na spletni strani za zmenkarije spoprijateljila z ameriškim moškim – vsaj tako je mislila. Za njim so stali goljufi, ki so žensko s časom prepričali, da jim je poslala 100.000 avstralskih dolarjev (okoli 62.656 evrov), kar je predstavljalo njeno celotno pokojnino in denar, ki ga je dobila s tem, da je prodala dva avta.

Z "Američanom" je bila v stiku kar 18 mesecev, v tem času pa so jo prepričali, da jim izda svoje bančne podatke. Na njen račun so naložili 6 milijonov avstralskih dolarjev (okoli 3,8 milijona evrov), ki so jih pridobili s tem, da so ogoljufali južnokorejsko podjetje. Potem so jo prepričali, da mora dvigniti 330.000 dolarjev (okoli 206.766 evrov), z delom tega denarja pa je kupila avto v vrednosti 134.000 dolarjev oziroma skoraj 84 tisoč evrov.

Goljufi najverjetneje iz Južne Afrike

Policisti po do sedaj zbranih podatkih domnevajo, da so goljufi, ki so pretentali 60-letno Avstralko, iz Južne Afrike. Gre za hekerje, ki jim je uspelo ukrasti skoraj štiri milijone evrov, tako, da so vdrli v elektronsko pošto podjetja in spremenili podatke bančnega računa pri transakciji, ki je bila že predhodno odobrena.

Policiji in tujim bankam je uspelo prestreči večino denarja, razen okoli 190 tisoč evrov – ni še jasno, kam je izginil ta denar. 60-letni Avstralki so odvzeli avto, najverjetneje pa denarja, ki ga je nakazala goljufom, ne bo videla nikoli več.