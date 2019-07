60-letni Francoz osupel: na škatlici cigaret zagledal svojo amputirano nogo

60-letnik, ki sicer prihaja iz Albanije, je razkril, da je nogo izgubil leta 1997 v strelskem incidentu. Kot pravi, se nikoli ni strinjal z objavo fotografije. Po njegovem prepričanju je bila narejena v lokalni bolnišnici v Metzu, ki jo je obiskal leta 2018, da bi izvedel, ali bi lahko pri hoji morebiti uporabljal kakšen drug pripomoček, saj že več kot 20 let hodi s pomočjo bergel.

Oba otroka sta prepričana, da gre za fotografijo očetove noge. "To je zagotovo njegova noga. Ima namreč značilne brazgotine," je dodala hči.

Fotografijo s prepoznavnimi opeklinami in brazgotinami, ki se je znašla na škatlici cigaret, je sicer prvi opazil njegov sin. "Ko se je moj brat vrnil iz Luksemburga, je brez besed na mizo položil velik paket tobaka. Bili smo šokirani, nismo mogli verjeti," je povedala možakarjeva hči za lokalni francoski časopis Le Républicain Lorrain.

"Vsaka brazgotina je specifična, edinstvena. Stranka ima tudi opekline na drugi nogi, vse je zelo jasno. Strokovnjak ne bo imel težav pri prepoznavanju fotografije," je povedal odvetnik družine Antoine Fittante. Dodal je, da se mu zdi "zelo neverjetno", da se oseba brez njegove vednosti znajde na cigaretnih škatlicah po vsej Evropski uniji. "Moja stranka se počuti izdanega. Ko je videl, da je njegova invalidnost prikazana na zavitku cigaret, je bilo ranjeno njegovo dostojanstvo. Vsak pri sebi lahko prizna, da to ni ravno prijetno."

Da bi ugotovil, kako se je to lahko zgodilo, je odvetnik poizvedoval tudi v bolnišnici, kjer pa možakarjeve zgodbe ne morejo potrditi.

Dvom o navedenih trditvah je postavilo tudi pisanje časopisa Le Parisien, ki je objavil isto fotografijo, ki naj bi bila po njihovih navedbah del zbirke, uporabljene že leta 2017 v kampanji EU za boj proti tobaku (torej pred možakarjevim obiskom bolnišnice v Metzu). Omenjena fotografija pa se je po njihovih informacijah pojavila že v podatkovni zbirki EU leta 2014.

Pri Evropski komisiji, kjer so odgovorni za distribucijo omenjenih fotografij, zatrjujejo, da se možakar moti. "Imamo imena, dogovor in pravice od vseh ljudi, katerih fotografije so bile uporabljene v tej kampanji,"so pojasnili.

"Na podlagi informacij, ki jih imamo, lahko brez dvoma povemo, da ta možakar ni eden od njih," so jasni pri Evropski komisiji.