61-letnika rojstnodnevno presenečenje tako prestrašilo, da je ubil svojega zeta

Na Floridi so policisti obravnavali tragičen in nenavaden primer. 61-letni Richard Dennis je po nesreči ustrelil in ubil svojega 37-letnega zeta Christopherja Bergna, potem ko je ta želel tasta presenetiti za rojstni dan.

37-letnik je z ženo in sinom pripotoval iz Norveške, vsi skupaj pa so želeli Dennisu pripraviti presenečenje. Ko je Dennis odprl vrata, je Bergan skočil iz grmovja, tast se je prestrašil in ga ustrelil.