Da bomo izgubljeno nadoknadili v turizmu, bo moralo miniti več let, pravijo strokovnjaki. Gre namreč za eno izmed panog, ki jih je epidemija najbolj prizadela, ob ponovnem razcvetu pa ji zdaj grozi tudi pomanjkanje delavcev, ki zaradi večmesečnega zaprtja delo iščejo tudi v drugih panogah. Na zaposlitvenih portalih so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 zabeležili kar 62-odstotni upad zaposlitvenih oglasov na področju gostinstva, turizma in potovanj.

