Po presaditvi pljuč še v komi zaradi covida, a vseeno spet v plezalno steno

Ljubezen do plezanja ji je pomagala tudi, ko je leta 2003 izvedela, da boleha za prirojeno boleznijo, za katero ni zdravila, in da ji bodo morali kmalu presaditi pljuča. "Ni bilo lepo, tudi ko malo brskaš, kaj to pomeni, je še malo manj lepo. Ko vidiš, da zdravila ni in te čaka transplantacija, je še malo bolj depresivna novica in se je treba kar močno skupaj vzeti," pripoveduje Jasna Pečjak.

14 let je čakala na odrešilni klic: "Za vas imamo nova pljuča." Na operacijo, ki ji je prvič rešila življenje, se je odpravila na Dunaj. "Ko te pokličejo in rečejo, imamo pljuča za vas, je to super dogodek in greš vesel na operacijo in se zbudiš in lahko dihaš in je spet razlog za novo veselje," razloži Pečjakova. Presaditev pljuč je bil njen drugi rojstni dan in čeprav je bilo okrevanje dolgo, to za Pečjakovo ni bila nobena ovira. "Tri mesece po transplantaciji sem bila že na straži. Plezala pa sem tudi že okrog novega leta, tri mesece po transplantaciji sem bila že v plezalnem centru v Ljubljani."