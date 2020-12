644. gol za Barcelono: Messi po 45 letih podrl rekord Peleja

"Lionel Messi je najboljši nogometaš na svetu. Nikoli ne smeš predvidevati njegovih potez, saj te bo kaznoval," pravi slovenski vratar Jan Oblak, ki se je poklonil Argentincu ob njegovem zgodovinskem dosežku. Messi je na torkovi tekmi španskega prvenstva dosegel 644. gol v dresu Barcelone in dokončno porušil rekord Brazilca Peleja po doseženih golih v dresu enega kluba. Brazilec je rekord držal 45 let, zdaj pa je v lasti Argentinca. Ta je takoj po tekmi sedel na letalo in odletel v domovino. Zakaj?