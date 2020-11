65-letna zdravnica o okužbi s koronavirusom: 'Prvič sem se bala za svoje življenje'

"To te poseka, mene je dobesedno vrglo v posteljo, nisem mogla niti stati, niti govoriti. Ta virus me je hotel ubiti. Prav čutiš. Ne moreš piti, jesti, sovražiš hrano. Cel čas sem bila na pol v snu,"razlaga zdravnica Tatjana Puc Kous, ki je zaradi covida-19 danes po treh tednih od potrjene okužbe še vedno prikovana na posteljo. Še dan pred slabim počutjem je normalno opravljala svoje delo v ambulanti. "Prišlo je kot strela z jasnega, tega si ne morete predstavljati. Iz čistega zdravja sem dobila mrzlico in vročino čez 39,5."

Nemoč, diareja, glavoboli in težko dihanje - sama je tudi astmatični bolnik. Zaradi stiske s posteljnimi kapacitetami pa je v bolnišnico niso mogli sprejeti. "To si ne znate predstavljati... Ležati brez moči in to, da nimajo postelje za tebe. To je bilo grozno. To je takšen strah. Pri 65 letih, ko sem videla, da doma ne morem več, ker sem bila totalno shirana, me je bilo prvič v življenju strah za življenje," v solzah pripoveduje. Po 12 dneh od okužbe je domačo posteljo končno zamenjala za bolnišnično."Ko sem se ulegla v tisto posteljo in dobila infuzijo sem si rekla, da sem rešena."