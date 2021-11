65-letni Španec trdil, da je 35 let svojega življenja preživel v komi

Se še spomnite, ko so v naše življenje vstopili internet, pametni telefoni in družabna omrežja. Vse to so dogodki in inovacije, ki so zaznamovale naša življenja. Vsega tega naj se ne bi spominjal 65-letni Španec Manel Monteagudo, ki je trdil, da je bil v komi vse od leta 1979 do leta 2014, se pravi nepredstavljivih 35 let. Njegova zgodba je zaokrožila po celem svetu, a ljudje so močno dvomili v resničnost njegove zgodbe. Naknadno je Monteagudo priznal, da ni bil popolnoma iskren. Kaj ga je izdalo?