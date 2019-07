Romunijo pretresa smrt ugrabljene 15-letnice, ki je kar trikrat klicala policijo, ta pa je njene prošnje ignorirala. Dekletu so na pomoč prišli šele po 19 urah, ko jo je 65-letni ugrabitelj že posilil, ubil in razkosal. Osumljenec je ob prijetju priznal umor dekleta in še ene najstnice. Zaradi malomarnosti so odstavili vodjo romunske policije, Romuni pa so na ulicah protestirali zaradi slabega dela policije.