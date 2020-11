67-letnik iz Ljubljane devet let skrival materino truplo in dvigoval pokojnino

Da so svojci v istem stanovanju več let živeli s truplom oziroma s posmrtnimi ostanki svojca, navadno poročajo tuji mediji. Tokrat pretresljiva novica prihaja iz naše prestolnice. 67-letnik je namreč več let v stanovanju skrival truplo svoje 97-letne matere, vse do minulega tedna, ko so svojci policijo obvestili, da upokojenko pogrešajo. 67-letnik naj bi jim že več let preprečeval stike z njo, nazadnje so jo videli pred devetimi leti. Po tej prijavi je policija nasilno vdrla v stanovanje in našla neprepoznavno truplo pokojne. Sin je medtem vsa ta leta dvigoval pokojnino pokojne matere.