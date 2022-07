Na obisk v Slovenijo priletel kitajski milijarder Jack Ma

Dva meseca po njegovi vrnitvi v javnost je veliko pozornosti pritegnil v Sloveniji. Marca 2020, ko je kritično primanjkovalo zaščitnih mask, jih je 300.000 naši državi zagotovil prav ustanovitelj Alibabe, ki ga je na pomanjkanje v državi opozoril Aleksander Čeferin."Tukaj se vidi, kako velika je Slovenija, če Slovenija stopi skupaj, po tem smo nepremagljivi in to je praktično celoten dobrodelni projekt. Najprej se moram zahvaliti gospodu Čeferinu, ki je urgiral, po tem podjetju Alibaba, ki je to donacijo naredilo," je pred dvema letoma dejal takratni minister za obrambo Matej Tonin.

Jack Ma in Čeferin sta že dolgoletna prijatelja, zato bi se milijarder lahko v Sloveniji mudil ravno na obisku pri predsedniku Uefe. "To so zelo tajni podatki, kje se bo kdo gibal, zaradi same varnosti," pove dolgoletni osebni stražar, ki je varoval že marsikatero pomembno osebo, Rok Stojanović. "Načeloma same pristojnosti izvajamo mi, se pravi samo varnost kot varnost prevzame slovensko podjetje oziroma v tem primeru mi, oni pa samo nudijo logistiko," dodaja Stojanović.

Tako verjetno nikoli ne bomo vedeli, zakaj je Jack Ma prišel v Slovenijo oziroma koga je obiskal, razen če tega on sam ne bo želel izdati.