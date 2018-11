69-letnik od sodišča želi, da ga pomladi za 20 let

"Spremeniš lahko svoje ime. Spremeniš lahko svoj spol. Zakaj ne bi mogel spremeniti še svoje starosti?" To se sprašuje nizozemski upokojenec Emile Ratelband, trenutno star 69 let, ki od sodišča želi, da ga za 20 let pomladi. Ker se sam tudi počuti 20 let mlajšega in ker bi tako pri ženskah vzbudil več zanimanja.

69-letni Nizozemec želi na torti imeti manj svečk. FOTO: Thinkstock Emile Ratelband, ki se je rodil 11. marca 1949, od sodišča zahteva, naj njegov datum rojstva uradno spremeni na 11. marec 1969. Pravi namreč, da se počuti 20 let mlajšega, kot je dejansko star. Sodišče v Arnhemu v bližini Amsterdama naj bi o zadevi odločilo v štirih tednih, a po poročanju medijev je skeptično, saj ni nikakršnega pravnega mehanizma, ki bi človeku omogočal spremembo datuma rojstva. 69-letnik pravi, da je žrtev diskriminacije. "Spremeniš lahko svoje ime. Spremeniš lahko svoj spol. Zakaj ne bi mogel spremeniti še svoje starosti?" se sprašuje. "Kot 69-letnik imam vrsto omejitev. Če bi bil star 49, bi lahko kupil novo hišo, vozil drugačen avto, več delal," je dejal za nizozemski časnik De Telegraaf. Sicer pa ga bolj kot dejstvo, da pri svoji starosti težko dobi delo, moti to, da ima na zmenkarski aplikaciji Tinder kot starejši državljan manj možnosti za uspeh. "Ko sem na Tinderju in povem, da imam 69 let, ne dobim odgovora. Če bi jih imel 49, bi z mojim obrazom živel v razkošju."