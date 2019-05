Sedem francoskih lovskih letal Rafale je moralo zasilno pristati v Indoneziji

Številni indonezijski mediji poročajo o nenavadnem dogodku, saj se ne zgodi pogosto, da skoraj polovica lovske eskadrilje ene letalonosilke zasilno pristane v v drugi državi. Tiskovni predstavnik francoske vojske je sporočil, da so morala letala pristati zaradi nenadnega poslabšanja vremena, a varno pristajanje na letalonosilki Charles de Gaulle ni bilo mogoče.

Poveljnik indonezijskega oporišča v pokrajini Aceh Hendro Arief je sporočil, da "so opravili vse potrebne varnostne in druge preglede, da bodo letala lahko vrnili nazaj. Prav tako poteka meddržavno usklajevanje."

Pred nadaljnjimi poleti so letala dobro pregledali.

Rafali so v bližini pokrajine Aceh izvajali trenažne polete, približno 180 kilometrov zahodno od ekonomskega območja pri Sumatri. Letalska baza Sultan Iskandar Muda je bila tako najbližje letališče, na katerem so lahko varno pristali. Pet letal so indonezijske oblasti že vrnile na letalonosilko, dva še čakata na dovoljenje.