Angleški turist je v Ljubljani vprašal mimoidočega: "Ali je to Trg republike?"

"Mhm!" mu je odgovoril neznanec. Anglež je pogledal v slovar, toda besedice "mhm" ni odkril, zato je vprašal naslednjega mimoidočega: "Ali je to Trg republike?" "Aha!" mu je ta odgovoril. Anglež je zopet pogledal v slovar, toda tudi te besede ni našel. Zagleda policista, stopi k njemu in ga vpraša: "Ali je to Trg republike?" "Da!" mu je odgovoril policist. Anglež je policistu razložil, kaj se mu je pred tem zgodilo. Pa je rekel policist: "Tisti, ki je odgovoril z besedo "mhm" ima končano osnovno šolo, tisti, ki je odgovoril z "aha" ima srednjo šolo, tisti, ki odgovarjajo z "da" imajo pa končano fakulteto!" Anglež: "Torej imate tudi vi končano fakulteto?" Policist: "Mhm!"