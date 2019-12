70 let kasneje: besedni dvoboji, razpoke in kriza zavezništva

Voditelji članic zveze Nato danes v Londonu začenjajo vsebinski del srečanja v Londonu, srečanje pa je že pokazalo na globoka nesoglasja med voditelji držav članic Nata, predvsem glede turške ofenzive na severu Sirije, uperjene proti tamkajšnjim Kurdom, sicer zahodnim zaveznikom v boju proti islamskih skrajnežem, znova so na plan prišle tudi kritike glede finančnih sredstev, ki jih zaveznice namenjajo za obrambo, odmevale pa so tudi nedavne besede francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je zavezništvo označil za možgansko mrtvega.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je zavrnil, da bi bil Nato v krizi, čeprav so razhajanja med največjimi članicami velika. Nato je močnejši kot kdajkoli, je poudaril. Nesoglasja med članicami pa po njegovih besedah niso nič novega. Spomnil je na sueško krizo leta 1956 in ameriški poseg v Iraku leta 2003, ko so bile članice prav tako zelo razdeljene. "A Nato je še vedno doslej premagal tovrstna razhajanja in pokazal enotnost. To je prava moč zavezništva,"je poudaril Stoltenberg.

Na srečanju naj bi obravnavali predvsem kibernetsko varnost in izzive, ki jih predstavlja Kitajska. Britanski premier Boris Johnson pa je po poročanju BBCdejal, da je njegova naloga gostitelja predvsem opomniti voditelje, da je"njihova zaveza medsebojne obrambe v samem osrčju zavezništva in varuje skorajda milijardo ljudi po načelu 'vsi za enega, eden za vse'".

Že prvi dan so se pokazale razpoke in nesoglasja med zavezniki, predvsem med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in Macronom, njuna nestrinjanja glede Turčije, vloge Nata in borcev Islamske države so se pokazala na 40-minutni tiskovni konferenci. Že tako napete odnose med Francijo in ZDA zaradi carin in trgovinske politike, so še poslabšali Macronovi komentarji pretekli mesec, da zavezanost ZDA Natu slabi.

Trump je udaril nazaj, da so Macronove besede o možgansko mrtvem Natu "izjemno nespoštljive". Trump je tudi podprl turškega predsednika Tayyipa Erdogana. "Rad imam Turčijo in zelo dobro se razumem s predsednikom," je povedal v Londonu. Umik ZDA iz Sirije, ki je omogočil turško ofenzivo, je po njegovih besedah "velik dogovor". Branil je tudi odločitev Turčije, da namesto ameriškega obrambnega sistema patriot kupi ruski protiraketni sistem S-400. Zatrdil je, da njegov predhodnik Barack Obama Ankari ni želel prodati sistema patriot.

"Ko pogledam Turčijo, se zdaj borijo proti tistim, ki so se borili skupaj z nami. Občasno pa sodelujejo z zavezniki IS," je bil kritičen Macron. "To je problem, to je strateški problem." Francoski predsednik si prizadeva za uskladitev strateških usmeritev zavezništva, med katerimi je tudi skupna definicija terorizma.

Šarec optimističen glede razhajanj pred vrhom Nata

Slovenski premier Marjan Šarec je danes ob prihodu na vrh Nata v Londonu izrazil optimizem, da se bodo razhajanja znotraj zavezništva uredila in da se razkol ne bo poglobil."Zavezništvo je sestavljeno iz mnogih držav in normalno je, da nismo vsi istega mnenja," je dejal medijem.