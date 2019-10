70 let komunistične Kitajske: od rdečega terorja do svetovne velesile

Vojna med komunističnimi silami in nacionalisti, pod vodstvom Čangkajška, se je začela že leta 1927, prekinila jo je japonska ekspanzionistična politika in njihov napad na Kitajsko leta 1937, ki je obe sprti strani prisilil v začasno odložitev medsebojnega boja in sklenitev sporazuma o boju proti Japoncem. Po japonski kapitulaciji pa so se notranji spopadi na Kitajskem znova razvneli. Kuomintang je doživljal poraz za porazom, sile Rdeče armade pa so do leta 1949 zavzele skorajda celotno kopensko Kitajsko, Čankajšek pa se je bil prisiljen umakniti v Tajvan.

Z vojaško parado, 15.000 vojaki in najnovejšo vojaško opremo, vključno z brezpilotnimi letali in medcelinskimi raketami in 70.000 golobicami se na Trgu nebeškega miru na Kitajskem spominjajo razglasitve Ljudske republike Kitajske.

Sanje Maa o Kitajski, ki bo dosegla in celo presegla takrat industrijsko najbolj razvite svetovne velesile, so terjale na milijone življenj. T. i. velik skok naprej je s korenitimi spremembami agrarnega sistema državo pahnil v veliko lakoto, samo med letoma 1958 in 1962 naj bi po nekaterih ocenah zahteval skorajda 40 milijonov življenj, večino zaradi podhranjenosti.

Mao je že istega leta, ko se je začela državljanska vojna, dejal, da sta nasilje in teror glavna elementa družbene mobilizacije kmetov proti veleposestnikom in lokalni eliti – besede, ki jo jih skozi desetletja uporabljali za opravičevanje "rdečega terorja". Zgolj v okviru agrarne reforme, s katero naj bi zemljo "vrnili kmetom", naj bi bilo ubitih okoli dva milijona lastnikov zemlje – natančne številke niso znane.

Lakote, političnega kaosa in globokih gospodarskih sprememb skozi zadnjih sedem desetletij se spominjata tudi poslovnež Ma Džjanguo in kmet Vu Šijing – oba rojena leta 1949. Z njima se je ob obletnici pogovarjal ameriški CNN– utemeljitelja maoizma se dandanes spominjata nekoliko drugače:"Obdobje Mao Cetunga je bila izjemna doba. Čeprav je njegovo kasnejše življenje povzročilo nekaj kaosa na Kitajskem, je njegov prispevek neizpodbiten," pravi Vu.

Ma se na drugi strani spominja prav obdobja lakote, kako so s sošolci vsak dan po šoli iskali hrano, iz česar so naredili pravo igro. "Iskali in jemali smo najrazličnejša užitna divja zelišča … življenje je bilo težko v tistem obdobju," se spominja za CNN. Posledice lakote je občutil tudi Vu, tedaj živeč v majhni vasi blizu mesta Šijan. Dandanes se spominja, kako so si vaščani med seboj delili recepte, ki so namesto običajnih sestavin vsebovali najrazličnejše liste – v nekaterih predelih države pa naj bi ljudje med lakoto jedli travo in celo lubje za preživetje. "Kitajska komunistična partija ni želela, da bi ljudje stradali. A veliko ljudi je umrlo od lakote," dandanes zatrjuje Vu.

Postopoma so gospodarske načrte, ki so državo popeljali v lakoto, opustili, krivdo za neuspeh pa pripisali desničarskim in buržoaznim elementom, ki naj bi vztrajali v kitajski družbi – skupaj s strahom pred izgubo moči pa je Maa in Kitajsko to popeljalo v t. i. veliko proletarsko kulturno revolucijo. Z začetkom leta 1966 naj bi ta "ideološki pokol", kot se je obdobja oprijelo ime, državo dokončno preobrazil v pravo komunistično družbo – a to je v resnici pahnil v desetletje nasilja.

Mao je pri utrditvi svojega kulta osebnosti in komunistične družbe "angažiral" kitajsko mladino, ki je združena v posebne Rdeče straže uničevala "buržoazne elemente", napadala svetišča in izobraževalne ustanove, univerze, učitelje, intelektualce … Ob tem je Mao utrjeval svoj kult osebnosti in hkrati obračunal s svojimi političnimi nasprotniki - "buržoazni elementi" naj bi namreč vdrli celo v samo partijo. V revoluciji, ki jo je kasneje celo sama partija označila za napako, je umrlo več milijonov ljudi. Zaključila se je s smrtjo Mao Cetunga leta 1976, vse do danes pa ostaja eno najbolj kontroverznih obdobij kitajske zgodovine.