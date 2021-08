70 let taborništva v Sloveniji

Tabornike družba povezuje predvsem s preživljanjem prostega časa v naravi in učenjem specifičnih, taborniških veščin. Vendar je taborništvo mnogo več. Bistvo njihovega delovanja je v vzgoji in celostnem razvoju mladih, saj jih spodbujajo k samostojnosti in odgovornosti. Letos taborniki v Sloveniji praznujejo 70 let in vsako leto v njihove vrste vstopajo novi mladi, ki si želijo postati del taborniške družine. Poleg ljubezni do narave jih povezujejo tudi vrednote, kot so prijateljstvo, poštenost, pomoč sočloveku. Prav ta teden pa poteka teden izobraževanja v Bohinju in tam jih je obiskala tudi naša ekipa.