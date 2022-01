700 ljudi zaradi okvare žičnice na Krvavcu več ur čakalo na spust v dolino

Biti nad meglo ljubljanske kotline in uživati na soncu se res dobro sliši, le če se kaj ne zalomi, tako kot se je na Krvavcu, kjer je več 100 smučarjev in deskarjev zaradi okvare kabinske žičnice ostalo ujetih. Do okvare je prišlo med 13. in 14. uro, ko na gondoli ni bilo veliko ljudi, zato so jih lahko še varno pripeljali na izstopno točko. Do zmede in težav pa je prišlo pri tistih, ki so se po drugi uri želeli vrniti v dolino, a s kabinsko žičnico to ni bilo več mogoče. Čeprav direktor Krvavca pravi, da so storili vse, kar so lahko, obiskovalci pravijo, da je bila organizacija izredno slaba.