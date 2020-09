71-letni invalid mesece brez zdravil in osebnega zdravnika. 'Telefon zvoni v prazno'

Zaradi koronavirusa pa zdaj, tudi če bi imel prevoz, do zdravstvenega doma sploh ne more več priti. "Pri nas na Igu sta oba zdravnika še vedno zasedena, tako da me niso vzeli. Telefon zvoni v prazno. Situacija se ni spremenila niti za milimeter," pove.

6. decembra je na dom prejel kratko obvestilo, da je njegova osebna zdravnica dan pred tem prenehala delati. Ker pa na dan, ko bi moral oditi v zdravstveni dom podpisati za novega zdravnika, ni imel prevoza v Ljubljano, so se vsa mesta zapolnila. Ostal je brez zdravnika in pomoči, kje ga najti. "Nihče nič ne reče, samo, da ne sprejemajo. In nazadnje, ko sem prišel, mi je vrata zaprla pred nosom," svojo izpoved prične Ladislav Vuga .

V kratkem bo potreboval nalog za rešilca in napotnico za strokovnjaka v rehabilitacijskem centru Soča, kjer ima jeseni pregled. Kako bo do tega prišel, še ne ve."Naj se nekdo postavi na Ministrstvu za zdravstvo v mojo kožo, pa bo videl, kako je to. Brez zdravil, brez zdravnika. Nimaš koga kontaktirati. Katastrofa."

Da se dostopnost do splošnih zdravnikov, ki je bila vedno težava, zaradi covida še poslabšuje, opozarja tudi zastopnica pacientovih pravic,Duša Hlade Zore: "Pacienti mi pravijo, da kličejo in se jim noben ne javi. Dejansko mi kažejo tudi izpiske z mobilnega telefona, ob kateri uri je vse klical in to je vse res."Tudi sama je klicala številko osebnega zdravnika, nad katero so bolniki tožili, da ni odziva."Moram reči, da sem enkrat preizkusila, ker je bilo nekje veliko pritožb, in resnično tudi jaz nisem dobila, pa sem bila zelo vztrajna. Klicala sem okoli dve uri, potem pa nehala."

Odzivnost je prek elektronske pošte, kot poudarja sogovornica, nekoliko boljša. A s tem imajo težave starejši, tudi naš sogovornik. "Jaz sem v 1. razred hodil s tablico in kredo. Edino znam, če mi pošljete mail, odpreti pa prebrati, komplikacija pa je, da vam vrnem nazaj odgovor," priznava gospod Vuga.

Zaenkrat je na srečo zdrav, sicer bi si pomagal lahko le s klicem na 112. Zastopnica pacientovih pravic pa bolnikom svetuje, da če je neka številka zares dolgo neodzivna, naj to sporočijo predstojniku zdravstvenega doma, zdravstveni inšpekciji ali pa zastopnikom pacientovih pravic.