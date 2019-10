73-letnico sta na Spodnjem Brniku napadla bika

Živali sta pobegnili iz ograde in sprehajalko tako hudo poškodovali, da je še danes pretresena in čuti močne bolečine, razlaga njen soprog. Lastnik pobesnelih živali pa nesrečo obžaluje in se Vertnikovi za nesrečo tudi javno opravičuje.

Več danes v oddaji Svet ob 18. uri.