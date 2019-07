75. obletnica operacije Valkira: 'Njihov pogum ostaja nepozabljen'

Mineva 75 let od najbolj znanega poskusa atentata na Adolfa Hilterja, operacije Valkira. Ob obletnici je nemška kanclerka Angela Merkel pozvala državljane, da se zoperstavijo naraščajočemu ekstremizmu. Nemški predsednik pa je dejal, da pogum upornikov ostaja nepozabljen.

Kanclerka Angela Merkelse je ob obletnici spodletelega atentata na Adolfa Hilterjazahvalila upornikom, jih označila za vzornike ter pozvala h krepitvi demokracije. "Na ta dan se spominjamo, ne le tistih, ki so ukrepali 20. julija, ampak vseh, ki so se uprli nacistični vladavini. In prav tako smo se dandanes dolžni zoperstaviti vsem težnjam, ki želijo uničiti demokracijo. To vključuje desni ekstremizem," njene besede povzemaBBC. Po podatkih nemške vlade v Nemčiji obstaja okoli 24.000 desničarskih skrajnežev, od tega naj bi jih bilo 13.000 nagnjenih k nasilju.

Angela Merkel se je ob obletnici poklonila upornikom. FOTO: AP

'Njihov pogum ostaja nepozabljen' Upornikom nacizmu se je poklonil nemški predsednik Frank-Walter Steinmeier in dejal, da čeprav je bilo premalo upora, so obstajali pogumni, ki niso pogledali stran. "Vsi vemo, bilo je premalo upora. Ampak obstajali so pogumni, ki niso pogledali stran, ki so ohranili sočutje do človeka, ki so druge varovali pred pregonom in so preprečevali nacistične zločine," je dejal v videu. Spomnil je, da so udeleženci spodletele operacije Valkira svoj pogumni poskus upora za končanje vojne in vladavine nacističnega režima, plačali z življenjem. Predolgo se jim ni izkazalo zasluženega priznanja, je dejal. "Njihov pogum ostaja nepozabljen," je dodal.

V muzeju vojaške zgodovine v Dresdnu so ob obletnici pripravili razstavo z naslovom "Führer je mrtev". FOTO: AP

Operacija Valkira: od izdajalcev do vzornikov Skupina zarotnikov iz vrst Wehrmachta pod vodstvom polkovnika Clausa von Stauffenberga je načrte za atentat na Hitlerja snovala v okviru operacije Valkira. Valkire so po nordijski mitologiji bojevnice in nižja božanstva, ki so služile Odinu, vrhovnemu bogu nordijske mitologije. To ni bil edini poskus atentata na Hitlerja, je pa najbolj znan. V Nemčiji spomin na ta upor proti nacizmu danes štejejo za enega od temeljev povojne republike. Aktualni pogled na spodleteli atentat je bil vedno dober pokazatelj stanja nemške družbe. Tudi ob letošnji obletnici ni nič drugače. Če so za številne Nemce v prvih dveh desetletjih po drugi svetovni vojni zarotniki veljali za izdajalce, se je v naslednjih desetletjih to stališče postopoma spremenilo.

Von Stauffenberg je 20. julija 1944 prinesel bombo v enega od Hitlerjevih štabov, Volčji brlog v takratni vzhodni Prusiji. FOTO: AP

Upor pomemben za razumevanje tradicionalnih razmerij znotraj vojske Von Stauffenberg je 20. julija 1944 prinesel bombo v enega od Hitlerjevih štabov, Volčji brlog v takratni vzhodni Prusiji. Nacistični voditelj je atentat preživel, saj je nekdo aktovko, v kateri je bila bomba, nehote premaknil za nogo velike konferenčne mize. Večji del eksplozije je zato odneslo stran od Hitlerja, ki je atentat preživel in jo odnesel le z lažjimi poškodbami. Utrpel je udarnine, odrgnine in lažjo poškodbo bobniča. Sam atentat je sicer zahteval štiri smrtne žrtve in več ranjenih. Po napadu se je von Stauffenberg z letalom vrnil v Berlin, kjer je v prepričanju, da je Hitler v eksploziji umrl, prevzel nadzor nad vstajo. A že čez nekaj ur se je izkazalo, da je bil v zmoti. Pomembni generali Wehrmachta so se vstajnikom odrekli in ostali zvesti Hitlerju.

Polkovnik Claus von Stauffenberg je v prepričanju, da je atentat uspel, v Berlinu prevzel nadzor nad vstajo. FOTO: AP