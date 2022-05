78. dan vojne v Ukrajini: ruska vojska nadaljuje ofenzivo

Za Finsko je Nato najboljša odločitev, sta sporočila tako finska premierka kot predsednik države. Kremelj je načrte Finske za priključitev Natu označil za veliko grožnjo Rusiji in zagrozil z namestitvijo jedrskega orožja na zahodnih mejah. Poleg tega je Rusija napovedala sankcije proti 31 zahodnim, večinoma energetskim podjetjem. Medtem ruska vojska 78. dan vojne nadaljuje ofenzivo v regijah Lugansk in Doneck na vzhodu in Herson na jugu Ukrajine. Ruske bombe so spet padale po Černigovu severno od Kijeva. Naj bi se pa ruske enote zaradi silovitega ukrajinskega protinapada in velikih izgub začele umikati s severnega dela regije Harkov. Oblegana mariupolska jeklarna je še vedno v rokah borcev zloglasnega ukrajinskega bataljona Azov. Kijev je Moskvi predlagal zamenjavo najtežje ranjenih vojakov z ruskimi ujetniki.