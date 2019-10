Legendarni slovenski telovadec Miroslav Cerar, dobitnik treh olimpijskih medalj, praznuje jubilejnih 80 let. Naš izjemni telovadec, kraljeval je na konju z ročaji, je v svetu športa pustil izjemen pečat. Ne le s številnimi osvojenimi kolajnami in naslovi olimpijskega, svetovnega in evropskega prvaka, pač pa tudi z osebnostjo.