80-letna prostovoljka veliko tvega tudi sama, a je to ne odvrne, da ne bi pomagala

V težkem položaju niso samo starejši v domovih, ampak tudi tisti, ki živijo sami in nimajo sorodnikov, ki bi lahko poskrbeli zanje. Zelo težko je, če nimaš nikogar, ki bi zate opravil nakup, sam pa ga ne moreš. Še težje, če zboliš ali si osamljen. In če se človek, ki je že tako ranljiv, sreča še z nesramnostjo drugih, se stiska samo še poveča, pripovedujejo prostovoljke, ki v okviru programa Starejši za starejše pomagajo, kolikor se da. Pri tem pa morajo seveda paziti tudi na to, da se ne okužijo same.