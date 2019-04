83-letnega dalajlamo sprejeli v bolnišnico

83-letnega duhovnega voditelja so v New Delhi pripeljali iz njegovega doma v gorski vasici, potem ko je začel tožiti o bolečinah, je povedal njegov osebni asistent Tenzin Taklha, poročajo svetovni mediji. "Zdravniki so ugotovili infekcijo prsnega koša in ga že zdravijo. Njegovo stanje je zdaj stabilno. Na zdravljenju bo ostal dva ali tri dni," je povedal.