84 ameriških oklepnikov Bradley bo okrepilo hrvaško vojsko

Vozila Bradley M2A2 ODS s topom kalibra 25 milimetrov bodo morala, preden bodo začela služiti hrvaški vojski, prestati remont. Ta naj bi po nekaterih ocenah Hrvaško stal med 152 in 228 milijonov evrov. Kot je povedal obrambni minister Damir Krstičević, bodo remont opravili v podjetju Đuro Đaković. Minister je sicer zagotovil, da so vozila zelo dobro ohranjena. Hrvaška vojska naj bi oklepnike uporabljala do leta 2045.