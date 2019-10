84-letnik poskušal zažgati vrata mošeje, pri tem ustrelil dva moška

Okoli 15:20 ure je v francoskem mestu Bayonne 84-letni moški poskušal zažgati vrata mošeje, medtem ko so bili v njej verniki, pri tem pa sta ga presenetila dva starejša moška, stara 74 in 78 let. 84-letnik ju je ustrelil, oba sta huje ranjena, a njuno življenje ni ogroženo. Napadalec je zatem poskušal zažgati tudi avto.

Francoska policija je 84-letnika aretirala blizu njegovega doma, kjer so našli tudi pištolo, plinsko jeklensko in granate. Viri blizi policije so za tuje medije potrdili, da naj bi imel osumljeni, Claude Sinke, skrajno desne nazore, drugi vir pa je potrdil, da gre za nekdanjega kandidata skrajno desne stranke Nacionalni zbor Marine Le Pen na lokalnih volitvah leta 2015, ko se je stranka imenovala Nacionalna fronta.